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#Regulatory News - Americas
January 22, 2018 / 12:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Lightbridge Receives U.S. Approval For Key Patent For Its Innovative Fuel Design

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Lightbridge Corp:

* LIGHTBRIDGE RECEIVES U.S. APPROVAL FOR KEY PATENT FOR ITS INNOVATIVE FUEL DESIGN

* LIGHTBRIDGE - ‍RECEIVED NOTICE OF ALLOWANCE FOR A PATENT FROM U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE RELATED TO ITS METALLIC NUCLEAR FUEL ASSEMBLY DESIGN​

* LIGHTBRIDGE - PATENT ALLOWANCE EXTENDS PATENT PORTFOLIO COVERAGE IN U.S. TO METALLIC FUEL ASSEMBLY DESIGN FOR WESTERN-TYPE PRESSURIZED WATER REACTORS

* LIGHTBRIDGE CORP - ‍IS IN PROCESS OF FINALIZING A JOINT VENTURE WITH FRAMATOME TO FURTHER DEVELOP AND COMMERCIALIZE METALLIC FUEL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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