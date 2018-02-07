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February 7, 2018 / 9:08 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Limelight Networks Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Limelight Networks Inc:

* LIMELIGHT NETWORKS REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIALS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.01

* Q4 REVENUE ROSE 10 PERCENT TO $48.2 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $196 MILLION TO $200 MILLION

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES BETWEEN $22 MILLION AND $24 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.01, REVENUE VIEW $47.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* LIMELIGHT NETWORKS - SEES 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE BETWEEN $0.11 AND $0.15 PER SHARE

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.11, REVENUE VIEW $197.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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