BRIEF-Limoneira Q1 Earnings Per Share $0.58

March 8 (Reuters) - Limoneira Co:
* ANNOUNCES FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $31.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $28.8 MILLION
* 2018 GUIDANCE EXCLUDES ONE-TIME DEFERRED TAX BENEFIT OF $0.67 PER DILUTED SHARE RECOGNIZED IN Q1
* EXPECTS OPERATING INCOME FOR FISCAL YEAR 2018 TO BE APPROXIMATELY $15.7 MILLION TO $17.8 MILLION
* FISCAL YEAR 2018 EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $23.0 MILLION TO $25.0 MILLION
* ON SCHEDULE WITH HARVEST AT LIMONEIRA AND EXPECT TO BEGIN GENERATING CASH FLOW AT BEGINNING OF FISCAL 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: