BRIEF-Linamar To Acquire The Macdon Group Of Companies For C$1,200 Mln

Dec 14 (Reuters) - Linamar Corp:
* LINAMAR TO ACQUIRE THE MACDON GROUP OF COMPANIES, A GLOBAL HARVESTING SPECIALIST, TO FURTHER DIVERSITY & GROW
* LINAMAR CORP - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE AND FREE CASH FLOW PER SHARE
* LINAMAR CORP - EXPECTS TO REALIZE MODEST SYNERGIES FROM TRANSACTION
* LINAMAR CORP - MACDON WILL BE COMBINED WITH LINAMAR‘S EXISTING AGRICULTURE HARVESTING BUSINESS IN HUNGARY
* LINAMAR CORP - NEW TERM LOAN FACILITY WILL BE ADDED TO FUND ACQUISITION IN AMOUNT OF A C$1,200 MILLION AS PART OF AMENDMENT Source text for Eikon: Further company coverage: