BRIEF-Lionsgate Signs Exclusive Deal With Amazon Prime Video For Content In Latam

Feb 27 (Reuters) - Lionsgate:
* AMAZON PRIME VIDEO SIGNS EXCLUSIVE MULTIYEAR DEAL WITH LIONSGATE BRINGING SLATE OF POPULAR HOLLYWOOD MOVIES TO LATIN AMERICA
* SAYS AGREEMENT PROVIDES FOR CO, SUMMIT ENTERTAINMENT LABEL FILMS TO EXCLUSIVELY PREMIERE ON AMAZON PRIME VIDEO AFTER LOCAL THEATRICAL RELEASE
* SAYS PER AGREEMENT, AMAZON PRIME VIDEO BECOMES LONG-TERM STREAMING HOME IN LATIN AMERICA FOR CO‘S PORTFOLIO OF TENTPOLE FILMS, BRANDED PROPERTIES
* SAYS CO TO DELIVER LINE-UP OF HOLLYWOOD MOVIES TO AMAZON PRIME VIDEO CUSTOMERS ACROSS MEXICO, BRAZIL AND REST OF LATIN AMERICA Source text for Eikon: Further company coverage: