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BRIEF-Lipocine Says FDA's BRUDAC Voted 6 In Favor & 13 Against Benefit/Risk Profile Of Tlando
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#Regulatory News - Americas
January 10, 2018 / 9:34 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Lipocine Says FDA's BRUDAC Voted 6 In Favor & 13 Against Benefit/Risk Profile Of Tlando

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Lipocine Inc:

* LIPOCINE - FDA‘S BRUDAC VOTED 6 IN FAVOR & 13 AGAINST BENEFIT/RISK PROFILE OF CO‘S ORAL TESTOSTERONE PRODUCT CANDIDATE FOR TRT IN ADULT MALES, TLANDO

* LIPOCINE INC SAYS ‍FDA DECISION ON TLANDO NDA IS ANTICIPATED BY ASSIGNED PDUFA GOAL DATE OF MAY 8, 2018 - SEC FILING ​

* LIPOCINE INC - CONTINUE TO BELIEVE EFFICACY AND SAFETY RESULTS FROM CLINICAL STUDIES WITH TLANDO CONSISTENT WITH OTHER FDA APPROVED TRT PRODUCTS Source text: (bit.ly/2mnVzkJ) Further company coverage:

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