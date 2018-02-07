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February 7, 2018 / 10:52 AM / a day ago

BRIEF-Livzon Pharmaceutical Group To Sell 51% Stake In Livzon Mab To Biologics Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Livzon Pharmaceutical Group Inc :

* ‍APPROVED TRANSACTION IN RESPECT OF CHANGE IN SHAREHOLDING STRUCTURE OF LIVZON MABPHARM INC​

* CO TO SELL 51% EQUITY INTERESTS IN LIVZON MAB TO BIOLOGICS LIMITED

* ‍LIVZON INTERNATIONAL & JOINCARE BVI TO CONTRIBUTE TO LIVZON BIOLOGICS RMB306 MILLION AND RMB294 MILLION RESPECTIVELY​

* ‍BIOLOGICS LIMITED AGREED TO ACQUIRE 49% EQUITY INTERESTS IN LIVZON MAB FROM JOINCARE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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