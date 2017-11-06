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#Financials
November 6, 2017 / 7:21 AM / a day ago

BRIEF-London Stock Exchange issues statement regarding CEO succession planning

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC:

* LSEG STATEMENT RE CEO SUCCESSION PLANNING

* ‍NOTES LETTER RECEIVED FROM TCI MANAGEMENT LIMITED TODAY​

* ‍FCA WAS KEPT INFORMED THROUGHOUT PROCESS AND EMPHASISED IMPORTANCE OF PLAN FOR AN ORDERLY SUCCESSION​

* ‍LSEG HAS FOLLOWED A PROPER GOVERNANCE PROCESS TO PLAN AN ORDERLY SUCCESSION FOR CEO​

* ‍XAVIER ROLET WILL BE PROVIDING INPUT INTO PROCESS TO IDENTIFY HIS SUCCESSOR​

* ROLET ‍IS FOCUSSED ON HIS ROLE AS CEO UNTIL HIS SUCCESSOR IS APPOINTED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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