BRIEF-Long4life Ltd ‍concludes agreement to acquire Chill Holdings Proprietary Ltd

Nov 28 (Reuters) - LONG4LIFE LTD:
* ACQUISITION BY LONG4LIFE OF CHILL HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED
* CONCLUDED AN AGREEMENT TO ACQUIRE, WITH EFFECT FROM 1 JULY 2017 (LOCKED-BOX DATE), ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHILL
* PURCHASE CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO ACTUAL EBITDA ACHIEVED BY CHILL FOR YEAR ENDING 30 JUNE 2018 (FY2018)
* MINIMUM PURCHASE CONSIDERATION FOR ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHILL IS R452 MILLION, AFTER DEDUCTING NET DEBT OF R182 MILLION
* PURCHASE CONSIDERATION WILL BE ADJUSTED UPWARDS BY 7.05X FOR EACH RAND OF FY2018 EBITDA ACHIEVED Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)