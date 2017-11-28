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BRIEF-Long4life Ltd ‍concludes agreement to acquire Chill Holdings Proprietary Ltd
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November 28, 2017 / 7:50 AM / in a day

BRIEF-Long4life Ltd ‍concludes agreement to acquire Chill Holdings Proprietary Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - LONG4LIFE LTD:

* ‍ACQUISITION BY LONG4LIFE OF CHILL HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED​

* ‍CONCLUDED AN AGREEMENT TO ACQUIRE, WITH EFFECT FROM 1 JULY 2017 (LOCKED-BOX DATE), ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHILL ​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO ACTUAL EBITDA ACHIEVED BY CHILL FOR YEAR ENDING 30 JUNE 2018 (FY2018)​

* ‍MINIMUM PURCHASE CONSIDERATION FOR ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHILL IS R452 MILLION, AFTER DEDUCTING NET DEBT OF R182 MILLION​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION WILL BE ADJUSTED UPWARDS BY 7.05X FOR EACH RAND OF FY2018 EBITDA ACHIEVED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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