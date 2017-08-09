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BRIEF-Lotto24 H1 net result swings to profit of EUR 0.6 mln
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#Consumer Products & Retail News
August 9, 2017 / 5:37 AM / in 2 months

BRIEF-Lotto24 H1 net result swings to profit of EUR 0.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - LOTTO24 AG:

* H1 REVENUES OF EUR 13.0 MILLION EXCEEDED PRIOR-YEAR FIGURE (EUR 9.2 MILLION) BY AS MUCH AS 40.6%

* FOLLOWING POSITIVE DEVELOPMENT OF BUSINESS IN FIRST HALF OF 2017, WE ARE WELL ON TRACK TO REACH OUR TARGETS AGAIN

* AT EUR 112.8 MILLION, H1 BILLINGS WERE UP 33.4% ON PREVIOUS YEAR (EUR 84.5 MILLION)

* IN FIRST HALF OF 2017, EBIT REACHED EUR 0.4 MILLION (PRIOR YEAR: EUR -3.4 MILLION) AND NET PROFIT EUR 0.6 MILLION (EUR -1.4 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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