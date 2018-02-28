BRIEF-Lowe's Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.74 Excluding Items

Feb 28 (Reuters) - Lowe’s Companies Inc:
* LOWE‘S REPORTS FOURTH QUARTER SALES AND EARNINGS RESULTS
* 2018 TOTAL SALES ARE EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY 4 PERCENT
* 2018 COMPARABLE SALES ARE EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY 3.5 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87, REVENUE VIEW $15.33 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.52, REVENUE VIEW $68.59 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INCURRED $0.02 PER SHARE FOR A TAX CHARGE ASSOCIATED WITH TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 IN Q4 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: