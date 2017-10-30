FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LS telcom cuts sales and earnings forecast for 2016/2017
Sections
Featured
Two ex-Trump aides charged in Russia probe, third pleads guilty
U.S.
Two ex-Trump aides charged in Russia probe, third pleads guilty
China considers three-year jail terms for disrespecting flag
China
China considers three-year jail terms for disrespecting flag
In warehouse of horrors, body broker stacked human heads
Special Report
Reuters Investigates - The Body Trade
In warehouse of horrors, body broker stacked human heads
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 30, 2017 / 3:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-LS telcom cuts sales and earnings forecast for 2016/2017

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - LS TELCOM AG

* SALES AND EARNINGS FOR 2016/2017 ARE EXPECTED TO BE WELL BELOW THE DOWNWARD REVISED EXPECTATIONS​

* SEES REVENUE OF AROUND EUR 27.6 MILLION AND NET LOSS OF ABOUT EUR 4.6 MILLION FOR FY‍​

* TURNOVER OF EUR 22.7 MILLION SHOULD ALREADY BE HEDGED FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2017/2018​

* SEES REVENUE OF MORE THAN EUR 34 MILLION AND NET PROFIT OF AT LEAST EUR 1 MILLION ‍IN 2017/2018​

* DECIDED ON COST-REDUCTION PACKAGE WHICH WILL BE GRADUALLY IMPLEMENTED IN COURSE OF FISCAL YEAR 2017/2018​

* COST-REDUCTION PACKAGE WILL RESULT IN ANNUAL SAVINGS OF APPROXIMATELY EUR 1 MILLION FROM 2018/19 BEGINNING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.