FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Lucas Bols FY net profit increased by 28.6%
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
UK recruiters blame Brexit as staff shortage worsens
Economy
UK recruiters blame Brexit as staff shortage worsens
Mazda announces breakthrough in engine technology
autos
Mazda announces breakthrough in engine technology
Need another pair of hands? Use your feet
technology
Need another pair of hands? Use your feet
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
June 8, 2017 / 6:36 AM / 2 months ago

BRIEF-Lucas Bols FY net profit increased by 28.6%

Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Lucas Bols Bv

* FY NET PROFIT INCREASED 28.6% TO EUR 15.1 MILLION

* FY EBIT EUR 18.2 MILLION VERSUS EUR 17.6 MILLION YEAR AGO

* STRONG REVENUE GROWTH OF 10.8% TO € 80.5 MILLION AS A RESULT OF BOTH 3.4% ORGANIC GROWTH AND CONSOLIDATION OF THE FIRST FOUR MONTHS OF PASSOÃ

* PROPOSED FINAL DIVIDEND OF EUR 0.26 PER SHARE, BRINGING TOTAL FULL-YEAR DIVIDEND TO EUR 0.57 PER SHARE, UP 5.6% COMPARED TO 2015/16

* CONTINUE TO FORESEE MEDIUM-TERM REVENUE GROWTH FOR THE GLOBAL BRANDS

* SAYS WILL CONTINUE ITS INVESTMENTS TO SUPPORT THE REVENUE GROWTH OF THE GLOBAL BRANDS

* COMPANY WILL BENEFIT FROM THE INCLUSION OF THE PASSOÃ RESULTS FOR THE FULL 12 MONTHS OF 2017/18 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.