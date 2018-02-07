FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Singapore Airshow
The Trump Effect
Germany
Technology
Environment
Sport
Entertainment
#Healthcare
February 7, 2018 / 9:37 AM / a day ago

BRIEF-Lundbeck Says New CEO To Be Named Within Six Months

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Lundbeck:

* INTERIM CEO GOTZSCHE SAYS EXPECTS NEW CEO WILL BE NAMED WITHIN SIX MONTHS

* INTERIM CEO REITERATES THAT HE IS NOT A CANDIDATE FOR THE JOB AS PERMANENT CEO

* INTERIM CEO SAYS U.S TAX REFORM MEANS COMPANY WILL SAVE MORE THAN ONE BILLION DANISH CROWNS IN THE COMING FOUR YEARS IN TAXES

* INTERIM CEO SAYS EXPECTS IN THE COMING YEARS TO HIRE AROUND 100 NEW EMPLOYEES IN CHINA FROM THE CURRENT LEVEL OF 325-350 EMPLOYEES Further company coverage: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.