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January 24, 2018 / 6:41 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-M6 Announces Partnership with UEFA to broadcast French National Team

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - M6:

* ANNOUNCES CO-PARTNERSHIP WITH UEFA TO BROADCAST FOUR FOOTBALL SEASONS WITH FRENCH NATIONAL TEAM

* TO BROADCAST HALF QUALIFYING MATCHES WITH FRENCH NATIONAL TEAM FOR UEFA EURO 2020 AND FIFA WORLD CUP 2022

* TO BROADCAST HALF FRIENDLY AND PREPARATION GAMES FOR NATIONAL FRENCH TEAM WITHIN THIS PERIOD

* TO BROADCAST HALF FRENCH TEAM MATCHES FOR THE TWO FIRST UEFA NATIONS LEAGUE EDITIONS (2018 AND 2020)

* WINS RIGHTS TO LIVE BROADCAST HALF OF THE 44 BEST GAMES NOT INCLUDING FRANCE Source text : bit.ly/2BpJFeQ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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