BRIEF-M6 FY Net Profit Group Share Up At EUR ‍​158.4 Million

Feb 20 (Reuters) - M6:
* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 1.39 BILLION VERSUS EUR 1.28 BILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 158.4 MILLION VERSUS EUR 152.7 MILLION YEAR AGO
* FY EBIT (CONTINUED ACTIVITIES) EUR 246.1 MILLION VERSUS EUR 244.3 MILLION YEAR AGO
* 2018 WILL BE MARKED BY THE CONTINUED INTEGRATION OF RTL RADIO
* ON 2018: TARGET OF GENERATING €6 MILLION IN COST AND REVENUE SYNERGIES FROM RTL INTEGRATION OUT OF RECURRING €18 MILLION EXPECTED BY 2020
* IN 2018, WILL BENEFIT FROM NEW DISTRIBUTION CONTRACTS WITH ALTICE-SFR, CANAL+ GROUP, ORANGE AND BOUYGUES TELECOM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)