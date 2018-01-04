FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Macy's Sees FY 2017 Adjusted Earnings Per Share $3.59 To $3.69 Excluding Items
Sections
Featured
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Environment
Britain needs "latte levy" on disposable coffee cups, say MPs
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Technology
Apple and researchers eye patches to solve Intel chip flaws
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
Sport
Smith and Khawaja frustrate England in Sydney
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 4, 2018 / 1:16 PM / a day ago

BRIEF-Macy's Sees FY 2017 Adjusted Earnings Per Share $3.59 To $3.69 Excluding Items

Reuters Staff

3 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Macy’s Inc:

* SEES FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $3.59 TO $3.69 EXCLUDING ITEMS

* ANNUAL EARNINGS GUIDANCE RAISED DUE TO SOLID HOLIDAY RESULTS AND FEDERAL TAX LAW CHANGE

* ‍$300MM IN ANNUALIZED COST SAVINGS TO BE REINVESTED IN BUSINESS​

* COMPARABLE SALES ON AN OWNED BASIS INCREASED 1.0 PERCENT IN MONTHS OF NOVEMBER AND DECEMBER 2017 COMBINED

* ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS, COMPARABLE SALES INCREASED 1.1 PERCENT IN COMBINED NOVEMBER/DECEMBER PERIOD

* “TAKING ACTIONS INTENDED TO CONTINUE IMPROVEMENTS IN ORGANIZATIONAL EFFICIENCY AND TO ALLOCATE RESOURCES TO SUPPORT ITS GROWTH STRATEGY”

* ‍MACY‘S IS NARROWING RANGE OF ITS PREVIOUSLY PROVIDED FULL-YEAR SALES GUIDANCE​

* RESTRUCTURING INCLUDES STAFFING ADJUSTMENTS IN STORES ORGANIZATION WITH REDUCTIONS IN SOME STORES, INCREASES IN OTHERS

* ‍NOW EXPECTS COMPARABLE SALES ON AN OWNED BASIS TO DECLINE BETWEEN 2.4 PERCENT AND 2.7 PERCENT FOR 2017​

* RESTRUCTURING INCLUDES FURTHER STREAMLINING IN SOME NON-STORE FUNCTIONS

* RESTRUCTURING INCLUDES CLOSURE OF 11 STORES IN EARLY 2018

* SEES ‍COMPARABLE SALES ON AN OWNED PLUS LICENSED BASIS TO DECLINE BETWEEN 2.0 PERCENT AND 2.3 PERCENT FOR 2017​

* ‍TOTAL SALES ARE EXPECTED TO BE DOWN BETWEEN 3.6 PERCENT AND 3.9 PERCENT IN FISCAL 2017​

* EXPECTS ANNUAL EXPENSE SAVINGS OF $300 MILLION FROM RESTRUCTURING ACTIONS BEGINNING IN FISCAL-YEAR 2018

* SEES ONE-TIME CHARGES OF ABOUT $160 MILLION TO BE BOOKED IN Q4 FOR RESTRUCTURING ACTIVITIES, ASSET IMPAIRMENT, STORE CLOSINGS, OTHER COSTS

* COMPANY ANNOUNCED CLOSURE OF 11 MACY‘S STORES, 4 OF WHICH WERE PREVIOUSLY DISCLOSED

* MACY‘S-‍ESTIMATES DEFERRED TAX IMPACT OF FEDERAL TAX RATE REDUCTION FROM 35 % TO 21 % WILL RESULT IN NON-CASH TAX BENEFIT OF ABOUT $550 MILLION TO $650 MILLION​

* SEES FY 2017 ADJUSTED EPS EXCLUDING UNION SQUARE GAIN (INCLUDING FEDERALTAX REFORM) OF $3.11 - $3.21

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $3.46 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍NON-CASH TAX BENEFIT FROM FEDERAL TAX RATE REDUCTION TO ADD BETWEEN $1.79- $2.12 TO EARNINGS/DILUTED SHARE IN Q4,FY 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.