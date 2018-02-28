BRIEF-Magnolia Bostad Sells Property In Örnsberg

Feb 28 (Reuters) - Magnolia Bostad Ab:
* HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT FOR SALE OF PROPERTY INSTRUMENT 2 IN ÖRNSBERG, STOCKHOLM, WITH A TOTAL LETTABLE AREA OF APPROXIMATELY 6,000 SQM.
* TENANT IS STOCKHOLM STAD AND AT BEGINNING OF 2018 LEASE WAS EXTENDED BY 6.5 YEARS TO 2024
* PROPERTY IS AS A COMPANY TRANSFER TO AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF APPROXIMATELY SEK 166 MILLION BEFORE DEDUCTION FOR DEFERRED TAX.
* ACCESS IS SCHEDULED FOR END OF Q1 OF 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)