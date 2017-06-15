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BRIEF-Magnolia Bostad signs agreement to acquire Svenska Vårdfastigheter
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June 15, 2017 / 12:10 PM / 2 months ago

BRIEF-Magnolia Bostad signs agreement to acquire Svenska Vårdfastigheter

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - MAGNOLIA BOSTAD AB:

* MAGNOLIA BOSTAD SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB

* SIGNED AN AGREEMENT FOR ACQUISITION OF ALL SHARES IN SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AT A PURCHASE PRICE OF SEK 300 MILLION.

* ‍THROUGH ACQUISITION, MAGNOLIA BOSTAD WILL BE MORE CLEARLY ESTABLISHED IN DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL CARE HOUSING WHILE ALSO EXPANDING ITS OFFER TO MUNICIPALITIES AND INVESTORS​

* ACCESS IS ESTIMATED TO OCCUR IN JULY 2017 AND AGREEMENT IS CONDITIONAL ON SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB'S MAIN LENDERS BEING POSITIVE ABOUT OWNERSHIP CHANGE

* ‍PURCHASE PRICE FINANCED BY EQUITY AND BORROWED CAPITAL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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