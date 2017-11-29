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BRIEF-Maisons du Monde Launches Offering Of OCEANES
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#Consumer Products & Retail News
November 29, 2017 / 7:20 AM / a day ago

BRIEF-Maisons du Monde Launches Offering Of OCEANES

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - MAISONS DU MONDE SA:

* REG-MAISONS DU MONDE LAUNCHES AN OFFERING OF BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (OCEANES) DUE 2023 FOR A MAXIMUM NOMINAL AMOUNT OF €200 MILLION

* ‍NET PROCEEDS OF OFFERING WILL BE USED FOR PARTIAL REFINANCING OF EXISTING EUR 250 MILLION TERM LOAN​

* ‍NOMINAL UNIT VALUE OF BONDS TO BE SET AT PREMIUM OF 35.0% TO 42.5% ABOVE CO‘S REFERENCE SHARE PRICE

* ‍BONDS WILL BE REDEEMED AT PAR ON 6 DECEMBER 2023​

* BONDS TO BE ISSUED FOR FIRST TIME ON DEC. 6, 2018‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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