Feb 26 (Reuters) - MALARASEN AB (PUBL):

* Q4 RENTAL INCOME SEK 14.5 MILLION VERSUS SEK 14.5 MILLION YEAR AGO ‍​

* Q4 PRE-TAX PROFIT AT SEK 33.6 MILLION VERSUS PROFIT SEK 54,000 YEAR AGO

* BOARD PROPOSES DIVIDEND OF SEK 10 PER SHARE VERSUS SEK 10 PER SHARE YEAR AGO‍​