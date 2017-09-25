FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mapfre says recent natural disasters to have impact of 150-200 mln euros on its profit
Sections
Featured
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
china's party congress
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Wall Street
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Millions of Britons in financial difficulty
economy
Millions of Britons in financial difficulty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 25, 2017 / 4:59 PM / 24 days ago

BRIEF-Mapfre says recent natural disasters to have impact of 150-200 mln euros on its profit

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - MAPFRE:

* SIZE AND FREQUENCY OF HURRICANES IN THE CARIBBEAN AND EARTHQUAKE IN MEXICO WILL IMPLY A NET COST OF BETWEEN 150 AND 200 MILLION EUROS ON MAPFRE‘S ATTRIBUTABLE RESULT FOR THE YEAR, ACCORDING TO PRELIMINARY ESTIMATES CARRIED OUT BY THE COMPANY

* TO REEVALUATE ITS EXPECTATIONS OF FULFILLING ITS OBJECTIVES FOR THE 2016-2018 PERIOD, SPECIFICALLY AVERAGE ROE AND AVERAGE COMBINED RATIO ANNOUNCED IN MARCH 2016 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.