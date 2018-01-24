FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
#Consumer Products & Retail News
January 24, 2018 / 11:50 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Marine Products Corp Posts Q4 Earnings Per Share $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Marine Products Corp:

* MARINE PRODUCTS CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q4 SALES ROSE 14.6 PERCENT TO $65.59 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.15 EXCLUDING ITEMS

* ‍DURING 2018, CO ESTIMATES ITS ANNUAL EFFECTIVE TAX RATE WILL BE ABOUT IN LOW 20 PERCENT RANGE​

* ‍BELIEVES THAT IT WILL BENEFIT FROM LOWER TAX RATE THROUGH INCREASED EARNINGS AND OPERATING CASH FLOW IN 2018​

* MARINE PRODUCTS- “DEALER INVENTORIES AND BACKLOG ARE SLIGHTLY HIGHER THAN AT THIS TIME IN 2016 AS WE PREPARE TO SUPPORT DEALER DEMAND IN COMING MONTHS”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.