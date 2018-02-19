FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Market Analysis
Winter Olympics
The Trump Effect
Technology
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 19, 2018 / 6:42 AM / a day ago

BRIEF-Maroc Telecom FY Group Share Of Adjusted Net Income Up At MAD 5.87 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - MAROC TELECOM:

* FY REVENUES MAD 34.96 BILLION VERSUS MAD 35.25 BILLION YEAR AGO

* FY EBITDA MAD 17.2 BILLION VERSUS MAD 16.91 BILLION YEAR AGO

* PROPOSED DIVIDEND PAYMENT OF MAD 6.48 PER SHARE, UP 1.9% VERSUS. 2016

* OUTLOOK FOR 2018 AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES: * STABLE REVENUES; * STABLE EBITDA;

* SEES 2018 CAPEX OF APPROXIMATELY 23% OF REVENUES, EXCLUDING FREQUENCIES AND LICENSES.

* FY GROUP SHARE OF ADJUSTED NET INCOME MAD 5.87 BILLION VERSUS MAD 5.62 BILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.