FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Marrone Bio Innovations, Inc. Announces Comprehensive Financing And Debt Restructuring Transaction
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 18, 2017 / 12:40 PM / a day ago

BRIEF-Marrone Bio Innovations, Inc. Announces Comprehensive Financing And Debt Restructuring Transaction

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Marrone Bio Innovations Inc:

* MARRONE BIO INNOVATIONS, INC. ANNOUNCES COMPREHENSIVE FINANCING AND DEBT RESTRUCTURING TRANSACTION

* MARRONE BIO INNOVATIONS-EACH OF 30.7 MILLION UNITS BEING BOUGHT BY OSPRAIE TO HAVE OF A SHARE OF CO, & A WARRANT TO BUY ONE SHARE FOR $1.00/SHARE

* MARRONE BIO INNOVATIONS - EACH OF 13.3 MILLION UNITS BEING BOUGHT BY OTHER BUYERS TO HAVE 1 SHARE & A WARRANT TO BUY 0.8 SHARES OF CO FOR $1.00/SHARE

* MARRONE BIO - INTENDS TO APPOINT TWO NEW CLASS I DIRECTORS DESIGNATED BY OSPRAIE TO CO‘S BOARD OF DIRECTORS, EFFECTIVE UPON CLOSING

* MARRONE BIO INNOVATIONS INC - EXPECTS TO RECEIVE APPROXIMATELY $27.7 MILLION OF CASH NET PROCEEDS FROM PROPOSED TRANSACTIONS

* MARRONE BIO INNOVATIONS INC - CO‘S OUTSTANDING INDEBTEDNESS EXPECTED TO BE REDUCED FROM $62.5 MILLION TO $17.5 MILLION FROM DEBT RESTRUCTURING​

* MARRONE BIO INNOVATIONS INC - INTEREST RATE UNDER SNYDER LOAN AGREEMENT HAS ALSO BEEN REDUCED FROM 14% TO 8% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.