FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Marston's Plc says FY underlying pretax profit up 2.9 pct to 100.1 mln pounds
Sections
Featured
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Technology
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Preserving ancient Mayan culture through Google
Lifestyle
Preserving ancient Mayan culture through Google
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
November 30, 2017 / 7:32 AM / a day ago

BRIEF-Marston's Plc says FY underlying pretax profit up 2.9 pct to 100.1 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - MARSTON‘S PLC:

* FY UNDERLYING REVENUE UP 10 PERCENT TO 992.2 MILLION STG

* FY UNDERLYING PRETAX PROFIT ROSE 2.9 PERCENT TO 100.1 MILLION STG

* FINAL DIVIDEND 4.8 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND UP 2.7 PERCENT TO 7.5 PENCEPER SHARE

* ‍FINAL DIVIDEND UP 0.1P TO 4.8P PER SHARE​

* ‍LIKE-FOR-LIKE SALES GROWTH IN PUB ESTATE IN FIRST SEVEN WEEKS OF PERIOD​

* FY ‍UNDERLYING OPERATING PROFIT OF £174.5 MILLION (2016: £172.7 MILLION) WAS UP 1.0%​

* ‍TRADING IN CURRENT FINANCIAL YEAR IS IN LINE WITH CO‘S PLANS​

* ‍ANTICIPATE UNDERLYING OPERATING MARGINS IN CO‘S PUB BUSINESS TO BE SLIGHTLY BELOW THOSE ACHIEVED IN 2017​

* ‍FY AVERAGE PROFIT PER PUB UP 2%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.