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BRIEF-Marston's says sales and profits for year are ahead of last year
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#Consumer Products & Retail News
October 10, 2017 / 6:24 AM / 10 days ago

BRIEF-Marston's says sales and profits for year are ahead of last year

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - MARSTON‘S PLC:

* ‍IN DESTINATION AND PREMIUM, FY LIKE-FOR-LIKE SALES WERE 0.9% ABOVE LAST YEAR​

* ‍IN TAVERNS, FY LIKE-FOR-LIKE SALES WERE 1.6% ABOVE LAST YEAR​

* ‍IN LEASED, FY LIKE-FOR-LIKE PROFITS ARE ESTIMATED TO BE UP 1% COMPARED TO LAST YEAR​

* ‍IN 2018 FINANCIAL YEAR WE NOW EXPECT TO OPEN 15 PUBS AND BARS, AND SIX LODGES​

* ‍“MODEST TRIMMING OF OUR OPENINGS PROGRAMME REFLECTS A DEGREE OF CAUTION GIVEN RECENT SUBDUED MARKET CONDITIONS”

* ‍SALES AND PROFITS FOR YEAR ARE AHEAD OF LAST YEAR, AND WE TARGET FURTHER GROWTH IN 2018​

* ‍NO SIGNIFICANT CHANGE TO COST TRENDS HIGHLIGHTED PREVIOUSLY, BUT CO HAS IDENTIFIED COST SAVINGS OF APPROXIMATELY £5M PER ANNUM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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