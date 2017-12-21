FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Maruti Suzuki India Says Expects To Launch First Electric Car By 2020
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 21, 2017 / 9:33 AM / 5 days ago

BRIEF-Maruti Suzuki India Says Expects To Launch First Electric Car By 2020

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Maruti Suzuki India Ltd Chairman R. C. Bhargava speaking to reporters:

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN BHARGAVA SAYS TOYOTA TO GIVE EV TECHNOLOGY TO MARUTI

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN: MARUTI TO SELL AND SERVICE CARS IN SUZUKI-TOYOTA PARTNERSHIP, POSSIBLY MANUFACTURE

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN: EXPECT TO LAUNCH FIRST ELECTRIC CAR BY 2020, TO SET UP SOME CHARGING STATIONS ONCE SALES BEGIN

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN SAYS MAKING SMALL ELECTRIC CARS THAT ARE AFFORDABLE WILL BE A CHALLENGE

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN SAYS DON‘T SEE A CASE FOR STOCK SPLIT Further company coverage: (Reporting By Aditi Shah)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.