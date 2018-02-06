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February 6, 2018 / 11:21 PM / Updated a day ago

BRIEF-Match Group Reports Qtrly Loss Per Share Of $0.03

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Match Group Inc:

* MATCH GROUP QTRLY LOSS PER SHARE $0.03; QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.18; QTRLY REVENUE $379 MILLION, UP 28 PERCENT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $362.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS IN QUARTER, TINDER AVERAGE SUBSCRIBERS EXCEEDED 3 MILLION FOR FIRST TIME, ADDING 544,000 SUBSCRIBERS SEQUENTIALLY

* SAYS QTRLY AVERAGE SUBSCRIBERS GREW 24 PERCENT TO 7 MILLION

* SAYS QTRLY NET LOSS INCLUDES $92 MILLION OF DISCRETE TAX CHARGES RELATED TO U.S. TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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