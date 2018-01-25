BRIEF-Maxim Integrated Products Reports Q2 Loss Per Share Of $0.27

Jan 25 (Reuters) - Maxim Integrated Products Inc:
* MAXIM INTEGRATED REPORTS RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF FISCAL 2018; INCREASES DIVIDEND BY 17%
* Q2 REVENUE $623 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $620.5 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.65 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY‘S 90-DAY BACKLOG AT BEGINNING OF MARCH 2018 QUARTER WAS $446 MILLION
* CASH DIVIDEND OF $0.42 PER SHARE WILL BE PAID ON MARCH 15, 2018
* SEES EPS OF $0.66 TO $0.72 EXCLUDING SPECIAL ITEMS FOR MARCH 2018 QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: