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December 5, 2017 / 1:15 PM / a day ago

BRIEF-Mazor Robotics Gets Permission To Disclose Subject Of May Investigation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Mazor Robotics Ltd:

* SAYS ISRAELI SECURITIES AUTHORITY GAVE PERMISSION TO DISCLOSE SUBJECT OF MAY 2017 INVESTIGATION RELATES TO INSIDER TRADING BY THIRD PARTIES

* SAYS IN ISA‘S MAY INVESTIGATION, CO‘S CEO ORI HADOMI WAS QUESTIONED AS SUSPECT IN CONNECTION WITH INSIDER TRADING ALLEGATIONS-SEC FILING

* SAYS ORI HADOMI “CONTINUES TO OPERATE IS HIS CAPACITY” AS MAZOR’S CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* SAYS TO THE COMPANY’S KNOWLEDGE, HADOMI WAS NOT CALLED FOR ANY FURTHER QUESTIONING AFTER BEING QUESTIONED IN MAY 2017 BY THE ISA Source text: (bit.ly/2AY1CFo) Further company coverage:

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