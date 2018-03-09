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March 9, 2018 / 1:35 PM / a day ago

BRIEF-MBB Appoints New Management Effective As Of 1 July 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - MBB SE:

* MBB SE APPOINTS NEW MANAGEMENT EFFECTIVE AS OF 1 JULY 2018

* ‍CHRISTOF NESEMEIER, CEO AND MEMBER OF BOARD WILL CONTINUE TO LEAD EXECUTIVE MANAGEMENT

* ‍CONSTANTIN MANG WILL BE CIO​

* MBB - ‍ANTON BREITKOPF, CURRENTLY CFO AND GERRIT KARALUS, CURRENTLY CIO, DO NOT WISH TO EXTEND THEIR CONTRACTS EXPIRING ON 30 JUNE​

* OUTLOOK 2018: SEES TO GROW REVENUES AND EARNINGS AT A DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE RATE

* OUTLOOK 2018: SEES REVENUE AT EUR 500 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 403 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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