BRIEF-Mediclinic International says H1 2018 ‍underlying EPS down 12 pct to 11.3 pence​

Nov 16 (Reuters) - MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC:
* H1 2018 UNDERLYING EARNINGS PER SHARE DOWN 12% TO 11.3 PENCE
* H1 REVENUE UP 10% TO GBP1 405M; FLAT IN CONSTANT CURRENCY TERMS
* H1 UNDERLYING EBITDA UP 5% TO GBP232M; DECREASED BY 5% IN CONSTANT CURRENCY TERMS
* FOR SOUTHERN AFRICA GROUP EXPECTS REVENUE GROWTH TO BE AROUND 4% IN H2
* SEES MARGINAL IMPROVEMENT IN MIDDLE EAST REVENUES FOR FULL YEAR, GRADUAL IMPROVEMENT IN UNDERLYING EBITDA MARGINS OVER TIME,
* HAD A GOOD START TO SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR, WITH CURRENT TRADING ACROSS ALL OPERATING DIVISIONS IN LINE WITH EXPECTATIONS
* GUIDANCE FOR ALL OPERATING DIVISIONS REMAINS UNCHANGED WITH CURRENT 2H18 TRADING IN LINE WITH MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)