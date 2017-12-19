FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Meet Group Expects Q4 And Full Year Revenue To Be At Or Above High End Of Prior Outlook
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 19, 2017 / 12:37 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Meet Group Expects Q4 And Full Year Revenue To Be At Or Above High End Of Prior Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Meet Group Inc:

* THE MEET GROUP ANNOUNCES SELECTED PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* MEET GROUP INC - EXPECTS Q4 AND FULL YEAR 2017 REVENUE TO BE AT OR ABOVE HIGH END OF PRIOR OUTLOOK

* MEET GROUP INC - SEES Q4 REVENUE TO BE AT OR ABOVE HIGH END OF ITS PRIOR OUTLOOK OF $36.5 MILLION TO $38 MILLION

* MEET GROUP INC - SEES Q4 ADJUSTED EBITDA TO BE NEAR OR ABOVE HIGH END OF ITS PRIOR OUTLOOK OF $7.5 MILLION TO $9.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.