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February 20, 2018 / 5:44 AM / 2 days ago

BRIEF-Meier Tobler FY Consolidated Net Sales Of CHF 482.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Meier Tobler:

* FY CONSOLIDATED NET SALES OF CHF 482.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 239.6 MILLION)

* FY CONSOLIDATED EBITDA REACHED CHF 35.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 16.9 MILLION)

* FY EBIT AMOUNTED TO CHF 18. 3 MILLION COMPARED TO CHF 13.0 MILLION LAST YEAR

* WALTER MEIER AND TOBLER PLAYING UNDER MEIER TOBLER SINCE JAN. 1, INTEGRATION GOING ACCORDING TO PLAN

* TO PROPOSE UNCHANGED DIVIDEND OF CHF 2.00 PER SHARE

* THANKS TO MERGER SHOULD BE POSSIBLE TO INCREASE PROFITABILITY IN MEDIUM TERM DESPITE DIFFICULT ENVIRONMENT Source text - bit.ly/2sJAW8i Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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