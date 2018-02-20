BRIEF-Melrose Industries reports full-year profit of 257.7 mln stg​

Feb 20 (Reuters) - Melrose Industries Plc:
* 91% INCREASE IN FULL YEAR DIVIDEND OF 4.2 PENCE PER SHARE
* MELROSE INDUSTRIES - “CONVINCED GKN WOULD GAIN SIGNIFICANTLY FROM BECOMING PART OF ENLARGED £10 BILLION UK INDUSTRIAL POWERHOUSE, BENEFITTING FROM PROVEN MELROSE OPERATING MODEL”
* AT PRESENT MAJORITY OF OUR BUSINESSES ARE BASED IN US, WHERE MARKETS ARE CURRENTLY SOUND
* “BELIEVES THAT GKN IS A COMPANY IN NEED OF FUNDAMENTAL CHANGE TO REVERSE ITS LONG-TERM UNDERPERFORMANCE”
* FURTHER IMPROVEMENT IN OUR BUSINESSES BUILDING ON THEIR SECOND HALF SALES PERFORMANCE, AS WELL AS EXCITING ACQUISITION OPPORTUNITIES, GIVES US CONFIDENCE FOR 2018 AND FUTURE YEARS.
* “BELIEVE GKN WILL RESPOND TO MELROSE‘S METHODS AND DELIVER LASTING RESULTS FOR ALL STAKEHOLDERS” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By London Bureau)