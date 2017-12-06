FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mercer International To Issue $300 Mln Of Senior Notes
Sections
Featured
EU parliament details UK concessions on rights
Exclusive
the road to brexit
EU parliament details UK concessions on rights
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
russia
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
market analysis
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 6, 2017 / 1:03 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Mercer International To Issue $300 Mln Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Mercer International Inc:

* MERCER INTERNATIONAL INC. ANNOUNCES PLANS TO ISSUE $300 MILLION OF SENIOR NOTES IN PRIVATE OFFERING AND THE CONDITIONAL PARTIAL REDEMPTION OF $300 MILLION IN PRINCIPAL AMOUNT OF OUTSTANDING 7.750% SENIOR NOTES DUE 2022

* MERCER INTERNATIONAL INC - ‍INTENDS TO OFFER FOR SALE $300 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2026​

* MERCER INTERNATIONAL - NET PROCEEDS OF OFFERING, TOGETHER WITH CASH ON HAND, WILL BE USED TO REDEEM $300 MILLION OF CO‘S 7.750% SENIOR NOTES DUE 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.