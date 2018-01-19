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January 19, 2018 / 12:17 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Merck says First-Time Data For Keytruda In Patients With Previously Treated Advanced Hepatocellular Carcinoma To Be Presented At 2018 ASCO GI Symposium

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FIRST-TIME DATA FOR MERCK‘S KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY TREATED ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC) TO BE PRESENTED AT 2018 ASCO GI SYMPOSIUM

* MERCK & CO INC - SAFETY PROFILE OF KEYTRUDA WAS CONSISTENT WITH THAT OBSERVED IN PREVIOUSLY REPORTED STUDIES

* MERCK & CO INC - SEVEN PATIENTS DISCONTINUED TREATMENT DUE TO TREATMENT-RELATED ADVERSE EVENTS

* MERCK & CO INC - THERE WAS ONE TREATMENT-RELATED DEATH IN THE STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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