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BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer
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December 14, 2017 / 9:54 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Mercury Systems Inc:

* MERCURY SYSTEMS INC SAYS CONFIRMED IT IS IN NEGOTIATIONS TO ACQUIRE THEMIS COMPUTER - SEC FILING

* MERCURY SYSTEMS INC - CO NOTED THAT PARTIES ARE STILL IN NEGOTIATIONS RELATING TO DEFINITIVE TERMS AND DOCUMENTATION FOR PROPOSED TRANSACTION

* MERCURY SYSTEMS INC -DEAL PURCHASE PRICE IS EXPECTED TO BE $175 MILLION IN CASH, SUBJECT TO NET WORKING CAPITAL AND NET DEBT ADJUSTMENTS

* MERCURY SYSTEMS INC - IF COMPLETED, DEAL & RELATED TRANSACTION EXPENSES ARE EXPECTED TO BE FUNDED THROUGH MERCURY‘S EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY

* MERCURY SYSTEMS INC - ACQUISITION, IF COMPLETED, IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO MERCURY'S ADJUSTED EPS Source text: [bit.ly/2o5jwQR] Further company coverage:

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