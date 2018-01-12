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BRIEF-Meredith's Acquisition Of Time Inc Receives Antitrust Clearance
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#Mergers & Acquisitons - Americas
January 12, 2018 / 10:00 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Meredith's Acquisition Of Time Inc Receives Antitrust Clearance

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Meredith Corp:

* MEREDITH‘S ACQUISITION OF TIME INC. RECEIVES ANTITRUST CLEARANCE

* MEREDITH CORP - PLANS TO COMPLETE TRANSACTION WITHIN NEXT 30 DAYS​

* MEREDITH CORP - ALSO INTENDS TO OFFER UP TO $1.4 BILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL OF NEW SENIOR UNSECURED 8-YEAR NOTES

* MEREDITH CORP - ‍INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF PROPOSED OFFERING TO FUND PORTION OF ITS PROPOSED ACQUISITION OF TIME INC.​

* MEREDITH CORP - INTENDS TO ALSO USE NET PROCEEDS OF PROPSED OFFERING ‍TO REPAY EXISTING MEREDITH & TIME INC INDEBTEDNESS & CREDIT FACILITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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