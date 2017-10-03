FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-MERITAGE HOMES SAYS PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED ABOUT 9% TO 1,969 IN Q3 2017
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
October 3, 2017 / 12:22 PM / in 16 days

BRIEF-MERITAGE HOMES SAYS PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED ABOUT 9% TO 1,969 IN Q3 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - Meritage Homes Corp:

* MERITAGE HOMES REPORTS PRELIMINARY HOME CLOSINGS, ORDERS, AND BACKLOG FOR THE THIRD QUARTER OF 2017

* MERITAGE HOMES CORP - PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED APPROXIMATELY 9% TO 1,969 IN Q3 OF 2017 FROM 1,800 IN Q3 OF 2016

* MERITAGE HOMES CORP - PRELIMINARY NET ORDERS INCREASED APPROXIMATELY 8% TO 1,874 IN Q3 FROM 1,737 IN SAME PERIOD OF 2016

* MERITAGE HOMES CORP SEES ENDING BACKLOG INCREASED TO 3,333 UNITS AT END OF Q3 OF 2017, COMPARED TO 3,251 AT SEPTEMBER 30, 2016

* MERITAGE HOMES CORP - TWO OF CO‘S LARGEST DIVISIONS WERE SEVERELY IMPACTED BY HURRICANES IN Q3

* MERITAGE HOMES - LOST TWO WEEKS OF PRODUCTION AND SALES IN HOUSTON DUE TO HURRICANES, WHICH DELAYED ABOUT 30-35 CLOSINGS & AS MANY AS 40 SALES DURING QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.