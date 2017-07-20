BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017

July 20 (Reuters) - MERSEN SA:
* ANNOUNCED THAT, BASED ON PRELIMINARY DATA FOR Q2, IT HAS RAISED ITS GUIDANCE IN TERMS OF SALES AND OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS FOR 2017
* GROUP'S FORECASTS SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS.
* SEES ORGANIC GROWTH IN SALES TO BETWEEN 3% AND 5% VERSUS 0% TO 2% PREVIOUSLY ANNOUNCED
* IS EXPECTING GROWTH IN ITS OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS OF BETWEEN 80 AND 130 BASIS POINTS VERSUS 50 TO 100 BPS PREVIOUSLY ANNOUNCED Further company coverage: (Gdynia Newsroom)