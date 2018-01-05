FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Michelin Completes USD 600 Mln Non-Dilutive Convertible 2023 Bonds Issue
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
deals
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
world
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 5, 2018 / 2:24 PM / a day ago

BRIEF-Michelin Completes USD 600 Mln Non-Dilutive Convertible 2023 Bonds Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - MICHELIN:

* ‍MICHELIN SUCCESSFULLY PLACES USD 600 MILLION NON-DILUTIVE CASH-SETTLED CONVERTIBLE BONDS DUE 2023​

* REG-MICHELIN : SUCCESSFUL NON-DILUTIVE CONVERTIBLE 2023 BONDS ISSUE OF MICHELIN

* USD-DENOMINATED DEBT WAS IMMEDIATELY CONVERTED INTO EUROS

* ‍BONDS WILL BE ISSUED AT AN ISSUE PRICE OF 95.50% OF THEIR NOMINAL VALUE ON JAN 10, EXPECTED SETTLEMENT DATE​

* ‍BONDS WILL HAVE A NOMINAL VALUE OF USD 200,000 PER BOND​

* BONDS WILL NOT BEAR INTEREST AND WILL BE REDEEMED AT PAR ON NOVEMBER 10, 2023

* ‍BONDS HAVE BEEN OFFERED VIA AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS

* CONSIDERING OFFERING, CO AGREED TO A LOCK-UP UNDERTAKING IN RELATION TO ITS SHARES AND EQUITY-LINKED SECURITIES

* LOCK-UP FOR A PERIOD ENDING 60 CALENDAR DAYS AFTER SETTLEMENT AND DELIVERY DATE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.