BRIEF-Micron Technology Says CEO Sanjay Mehrotra's FY 2017 Total Compensation Was $15.4 Mln

Dec 7 (Reuters) - Micron Technology Inc:
* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS CEO SANJAY MEHROTRA‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $15.4 MILLION - SEC FILING
* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS FORMER CEO D. MARK DURCAN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $15.7 MILLION VERSUS $5.6 MILLION IN FY 2016
* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS FORMER CEO D. MARK DURCAN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDED $9.5 MILLION OF STOCK AWARDS
* MICRON TECHNOLOGY INC SAYS CEO SANJAY MEHROTRA'S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDED $6.9 MILLION OF STOCK AWARDS Source text: (bit.ly/2AB8qIc) Further company coverage: