FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
11 days ago
BRIEF-Mikron Holding H1 net result swings to loss of CHF 1.7 mln
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Breaking City News
July 25, 2017 / 5:05 AM / 11 days ago

BRIEF-Mikron Holding H1 net result swings to loss of CHF 1.7 mln

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - MIKRON HOLDING AG:

* ‍AT CHF 114.2 MILLION, MIKRON GROUP'S ORDER INTAKE FOR FIRST HALF OF 2017 WAS CLEARLY BELOW PRIOR-YEAR LEVEL (FIRST HALF OF 2016: CHF 124.7 MILLION)​

* ‍IN FIRST HALF OF 2017, MIKRON GROUP POSTED NET SALES OF CHF 118.4 MILLION (FIRST HALF OF 2016: CHF 127.0 MILLION, -7%)​

* ‍AT MIKRON AUTOMATION, PROSPECTIVE ORDERS INDICATE A POSITIVE PERFORMANCE IN SECOND HALF OF 2017​

* AN EBIT LOSS OF CHF -0.8 MILLION FOR FIRST HALF OF 2017 (FIRST HALF OF 2016: CHF 1.3 MILLION)

* ‍OVERALL, MIKRON GROUP IS EXPECTING AN INCREASE IN SALES IN SECOND HALF OF 2017 TO MATCH PRIOR-YEAR FIGURE BY END OF CURRENT YEAR​

* ‍CONTINUES TO PREDICT A SLIGHT YEAR-ON-YEAR INCREASE IN EBIT FOR 2017​

* H1 NET LOSS 1.7 MILLION CHF VERSUS PROFIT 0.4 MILLION CHF YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.