FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mitchells & Butlers says 51-weeks ‍total sales up by 2.9 pct
Sections
Featured
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
china's party congress
Xi's political ideology to be elevated in party constitution
Independence may now be out of reach for Iraqi Kurds
iraq
Independence may now be out of reach for Iraqi Kurds
Millions of Britons in financial difficulty
economy
Millions of Britons in financial difficulty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 21, 2017 / 6:15 AM / in a month

BRIEF-Mitchells & Butlers says 51-weeks ‍total sales up by 2.9 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - MITCHELLS & BUTLERS PLC:

* AS PREVIOUSLY ADVISED, MARGINS FOR FULL YEAR WILL BE BELOW LAST YEAR DUE TO INFLATIONARY COST PRESSURES

* HAVE OPENED 13 NEW SITES AND COMPLETED 236 CONVERSIONS AND REMODELS IN FINANCIAL YEAR TO DATE

* MARKET HAS BEEN MORE CHALLENGING IN RECENT WEEKS, PARTICULARLY GIVEN POOR WEATHER THIS YEAR WHICH SPECIFICALLY IMPACTED DRINK SALES​

* ‍TOTAL SALES HAVE INCREASED BY 2.9% IN YEAR-TO-DATE​

* ‍TOTAL LIKE FOR LIKE SALES GREW 1.8% IN 51 WEEKS TO SEPT. 16​

* ‍EXPECT TO DELIVER A FULL YEAR PERFORMANCE IN LINE WITH BOARD‘S EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.