BRIEF-Mithra Pharmaceuticals' application for Tibelia marketing authorization accepted by Health Canada‍​

Oct 10 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:
* MITHRA’S MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR TIBELIA ACCEPTED BY HEALTH CANADA
* MITHRA IS ON TRACK TO RECEIVE POTENTIAL TIBELIA® APPROVAL AS OF Q4 2018
* MITHRA ANNOUNCED AN EXCLUSIVE LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT FOR TIBELIA® WITH AN UNDISCLOSED CANADIAN PARTNER
* CANADIAN MENOPAUSAL HEALTH MARKET IS WORTH EUR 80 MILLION WITH GROWTH POTENTIAL, OFFERING OPPORTUNITY FOR TIBELIA
* SEES CANADA AS IMPORTANT CONTRIBUTOR TO GROWING REVENUES FROM TIBELIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)