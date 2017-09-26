BRIEF-Mithra Pharmaceuticals signs commercial agreement with Libbs

Sept 26 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:
* MITHRA PHARMACEUTICALS SA - MITHRA SIGNS COMMERCIAL AGREEMENT WITH BRAZILIAN LEADER IN WOMEN’S HEALTH LIBBS FOR ESTELLE® IN BRAZIL
* AGREEMENT EXPECTED TO GENERATE A EUR 20 MILLION UPFRONT MILESTONE
* EXPECTED TO GENERATE ANNUAL RECURRING REVENUES FOR DURATION OF CONTRACT
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, ELIGIBLE TO RECEIVE A EUR 20 MILLION UPFRONT MILESTONE PAYMENT
* THIS PAYMENT IS HALF NON-REFUNDABLE WITH REMAINDER DEPENDING ON CERTAIN DEVELOPMENT AND REGULATORY OUTCOMES
* WILL RECEIVE GUARANTEED ANNUAL RECURRING REVENUES BASED ON MINIMUM ANNUAL QUANTITIES AND BINDING FORECASTS AND 40% ROYALTIES ON NET SALES ABOVE THESE LEVELS
* TOTAL DEAL VALUE COULD REPRESENT SEVERAL HUNDRED MILLION EUROS OF REVENUE FOR MITHRA OVER DURATION OF AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)