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BRIEF-Mithra Pharmaceuticals signs license and exclusive supply agreement with Fuji Pharma
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June 28, 2017 / 6:08 AM / a month ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals signs license and exclusive supply agreement with Fuji Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* SIGNS LICENSE AND EXCLUSIVE SUPPLY AGREEMENT WITH FUJI PHARMA FOR DONESTA IN JAPAN AND ASEAN

* DONESTA IS PRODUCT OF MITHRA IN HORMONE THERAPY (HT), WHOSE PHASE II DOSE RESEARCH STUDY IS CURRENTLY UNDERWAY, MAIN RESULTS ARE EXPECTED AT END Q1 2018

* CO IS ENTITLED TO EUR 1 MILLION FOR SIGNING, IN ADDITION TO FUTURE TWO-DIGIT MILESTONES RELATED TO DEVELOPMENT, REGULATORY ASPECTS AND COMMERCIALIZATION SOURCE TEXT: bit.ly/2sgdWNh FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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