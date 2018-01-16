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January 16, 2018 / 5:32 AM / a day ago

BRIEF-MMI Holdings ‍Announces Leadership Changes

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - MMI Holdings Ltd:

* ‍ANNOUNCED THAT NICOLAAS KRUGER WILL BE STEPPING DOWN AS CEO OF MMI HOLDINGS WITH EFFECT FROM 15 FEBRUARY 2018​

* HILLIE MEYER HAS AGREED TO JOIN MMI ON A THREE-YEAR CONTRACT AS CEO OF MMI HOLDINGS​

* ‍JEANETTE MARAIS WILL JOIN GROUP AS A SECOND DEPUTY CEO; APPOINTMENT IS EFFECTIVE 1 MARCH 2018​

* ‍RISTO KETOLA, CURRENT CFO OF MMI HOLDINGS, HAS BEEN APPOINTED GROUP‘S FINANCIAL DIRECTOR​

* ‍GROUP IS NOW FOCUSING ON A NARROWER SET OF NEW INITIATIVES SUCH AS AFRICAN BANK JV AND ADITYA BIRLA JV​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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